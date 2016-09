FOTO: Ste videli, kam so nastavili radar?

ŽALEC – Omejitve so zato, da se jih držimo. Tisti, ki se jih ne, tvegajo, da jih ujame policija. Ali pa radar. Sivo škatlo, v kateri bi lahko bil mobilni radar, je v nedeljo popoldne na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec ujela bralka Metka: »Ko so ga ljudje zagledali, so kaj hitro pritiskali na zavore. Zaradi del je namreč tam omejitev 60 kilometrov na uro, ki pa se je redko kdo drži.«

