»Županja, pa kaj čakate? Sam bom odstranil to sramoto kraja«

MAJŠPERK – Naš bralec Gregor nas je opozoril na neverjetno podobo, ki kazi okolje Sestrškega jezera. Posredoval nam je objavo Borisa z družabnega omrežja, kjer poziva državne in lokalne oblasti, naj vendarle ukrepajo.

»Ta zgoreli tovornjak še kar vztraja, očitno nikomur od odgovornih ne pride na misel, da bi ukrepal. Še tri mesece bom počakal, vsake tri mesece približno objavim to zlo narave, nato pa bom dal na svoje stroške odstraniti ta zgoreli tovornjak, kajti preprosto ne prenesem več pogleda nanj, ali pa se bom popolnoma odpovedal Sestrškemu jezeru, ki je sicer moja ljubezen,« je zgrožen Boris.

»Čudim se županji Majšperka, gospe Darinki Fakin, ki jo toliko hvalite. Najbrž je res dobra županja, da ničesar ne stori! Mimogrede, ta tovornjak, kot sem ob vsaki objavi omenil, stoji na državni zemlji in kazi čudovito okolje Sestrškega jezera, uradno zajetja Medvedce - Sestrže.«



»Pozivam gospo Fakinovo, naj v okviru svojih pristojnosti ukrepa, prav tako pa pozivam Športno-kulturno društvo Sestrže, naj pritisne na za to odgovorne! Posnetki so sveži, narejeni pred nekaj dnevi!!«