Zjutraj so ostali brez

LESCE – Zaradi večje sistemske napake pri Telemachu je bil zjutraj pretežni del Gorenjske odrezan od svetovnega spleta. Kot so nam pojasnili lokalni prebivalci, se v tem času povezava s svetovnim spletom že vrača k uporabnikom. Vendar pa menimo, da je moč pri Telemachu urediti komunikacijo z uporabniki, ki ne morejo dobiti povezave s spletom zaradi tehničnih težav, tudi s klicnim odzivnikom.

Tako se je namreč danes zjutraj dogajalo, da je uporabnik poklical v klicni center in prek odzivnika s pritiskanjem pravih številk prišel do povezave z operaterjem. Seveda operaterja zaradi povečanih klicev ni bilo mogoče dobiti oziroma ga je bilo zelo težko priklicati za ustrezna pojasnila. Uporabniki Telemacha so se jezili, saj so tudi po 15, 20 minut poslušali reklame na odzivniku. Morda bi pri Telemachu razmislili v tej smeri, da bi ob tehničnih težavah s spletom na odzivnik namesto reklam dali kratko obvestilo ter podatek o pričakovanem začetku delovanja storitev.

Kaj se je zjutraj dogajalo Gorenjcem, preverjamo tudi pri Telemachu.