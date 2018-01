VIDEO: »Še je upanje za slovenski narod«

LJUBLJANA – To pa je vzorno dejanje! Bralka Mateja nam je poslala povezavo do facebook strani Gasilske brigade Ljubljana, kjer je na ogled, kako lepo so vozniki med prometno nesrečo od Škofljice proti Ljubljani sprostili reševalni pas in omogočili gasilcem neomejen dostop do kraja nesreče.

Ali kot je zapisala ena izmed spletnih komentatork: »No, končno! Še je upanje za slovenski narod.«

Strinjamo se z njo. Več pa na priloženem posnetku.

Ste tudi vi opazili kaj takega, kar bi radi delili s širno Slovenijo? Obvestite nas.