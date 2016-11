VIDEO: Samo v Sloveniji? Ne boste verjeli, kako se vozi traktor

»Ne ni na Balkanu, ampak v Sloveniji! Kako je to sploh dopustno?« nam je ves ogorčen pisal bralec Mirko in priložil posnetek traktorja, ki se vozi po eni izmed slovenskih vaških cest (zaradi slabe kakovosti posnetka, nam, žal, ni uspelo ugotoviti, kje se to dogaja, op. p.) in je videti, kot da mu bo vsak čas odpadla pnevmatika.

»Strela z jasnega,« pa so bili kratki, a jedrnati avtorji omenjenega posnetka.

Ste tudi vi opazili kaj nevsakdanjega? Obvestite nas.