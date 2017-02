VIDEO: Psička sta živela v blatu in smeteh

PTUJ – Bralec nas je opozoril na še en primer nedopustnega ravnanja lastnikov domačih živali. Aleksander Kamenik, predsednik Združenja varnih hiš Nova Slovenije, je na facebooku objavil dva posnetka kužkov, ki sta bivala v nemogočih razmerah.

»Katastrofa! Psa živita v 10–20 cm blatu in smeteh! Poklical policijo in se grem lotit 'pucanja'!« je zapisal ob prvem posnetku, nekoliko kasneje pa pojasnil, da inšpektorica ni prišla, zato sta s kolegom očistila notranjost hišice in prostor pred njo. »Pristojne obveščam, če ne bodo našli prostora v azilu Ptuj, sem oba psa pripravljen sprejeti pod našo streho,« je med drugim še zapisal.

Njegove objave so se dotaknile mnogih ljudi, ki obsojajo tovrstno ravnanje. A očitno je tega po Sloveniji res veliko, saj že dobesedno na vsakem drugem koraku naletimo na grozljive primere, razmere in zgodbe o malih živalih.

Aleksander Kamenik je sicer znani borec za pravice živali , ki ljubljenčke rešuje in jim pomaga po svojih močeh.