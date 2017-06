VIDEO: Potniki izstopali iz avtobusa: močno je zaviral in se zaletel

LJUBLJANA – Poročali smo, da sta v torek popoldne našo bralko na Dunajski cesti v Črnučah presenetila policijska marica in reševalno vozilo . Posnela je video, a ni bila prepričana, kaj se je zgodilo.

»V omenjenem dogodku gre za prometno nesrečo, v kateri je bil sam udeležen kolesar. Med vožnjo je padel in se poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel lahke telesne poškodbe,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Kot smo še izvedeli, se je kolesar pripeljal v trenutku, ko so iz avtobusa izstopali potniki. Da bi se izognil nesreči, je sunkovito zavil in se s kolesom zaletel v stopnice.

