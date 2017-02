VIDEO: Posnetek reševanja na Bledu: pod sprehajalcem se je udrl led

BLED – Hoja po zaledeneli površin katerega od jezer je lepo doživetje. Letos je zamrznila površina Blejskega jezera, zato so mnogi imeli priložnost peš priti do otoka s cerkvijo. Med tistimi, ki se je sprehodil do cerkve, pa je tudi nesrečni Slovenec, pod katerim se je led udrl. Na srečo je bilo okoli veliko pogumnih ljudi, ki so mu v težkih in izredno mrzlih trenutkih priskočili na pomoč in mu rešili življenje.

Bralka Neža Klinec je posnela drzno reševalno akcijo, med glavnimi akterji pa je bil poleg Poljaka, o katerem smo pisali , tudi njen brat Žiga Klinec.

Vsekakor pa je zanimivo, kaj se je zgodilo po srečnem koncu za sprehajalca: preostali »drsalci« so, tako se zdi, nadaljevali sprehod po jezeru.