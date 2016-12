VIDEO: Posnel nesrečo: eno osebo odpeljali v klinični center

PRIGORICA – Ob 12.08 sta na regionalni cesti Ribnica–Kočevje v naselju Prigorica (občina Ribnica) trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, zavarovali kraj prometne nesreče, skupaj z reševalci prenesli poškodovano osebo do reševalnega vozila, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli iztekle tekočine. Reševalci NMP Ribnica so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Bralec Urban nam je poslal posnetek posledic prometne nesreče.