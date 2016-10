VIDEO: Posnel, kako so ga »maltretirali« redarji

Bralec je očitno 'stopil na žulj' ljubljanskim redarjem ali pa oni njemu. Na facebooku je objavil posnetek, kako ga po njegovem mnenju »maltretirajo«. Bralec se je znašel v postopku, ker naj bi se gibal po območju, ki ni namenjeno pešcem.

»Še kazen mi je dal, da sem izstopil iz avta, čeprav nimam ne avta ne vozniške,« je še zapisal bralec in nam v dokaz posredoval fotografijo kazni, ki jo mora plačati.

Kaj točno se je dogajalo, preberite spodaj, pripeti so tudi posnetki. Svojo plat zgodbe pa so podali tudi na Mestnem redarstvu MU MOL.

»27. 9. 2016 je patrulja Mestnega redarstva na Trgu Osvobodilne fronte zaradi prekrška izvajala postopek. Pri tem je mimoidoči pešec z vozišča pričel snemati postopek patrulje. Po opozorilu in odredbi mestnega redarja, da naj preneha s kršitvijo, je pešec stopil na pločnik. Ob tem se je kršitelj pričel do mestnega redarja nedostojno vesti. Kljub odredbi, da preneha s kršitvijo, je kršitelj z žaljenjem nadaljeval. Ker se identitete kršitelja ni dalo ugotoviti, je bilo odrejeno zadržanje do prihoda policije. Patrulja policijske postaje Ljubljana Center je izvedla identifikacijski postopek in mestnemu redarju posredovala podatke,« so pojasnili na redarstvu in potrdili, da so snemalcu izdali plačilni nalog.

Na vprašanje, ali je redar ravnal pravilno, so odgovorili, če se bo v postopku ugotovilo, da je bilo ravnanje mestnega redarja nepravilno, bo izveden postopek, tako kot to predvideva delovnopravna zakonodaja. »Ob tem želimo poudariti, da je objavljen le del postopka. Kršitelj ima na voljo pravno sredstvo, in sicer vložitev zahteve za sodno varstvo.«

Na vprašanje, zakaj je redarja tako motilo, da moški snema vse skupaj, so odgovorili, »da bi se tako početje lahko izkoristilo za napad na pooblaščeno uradno osebo. Glede na negativne objave na socialnih omrežjih in s tem negativno konotacijo z mestnimi oziroma občinskimi redarji mestni redar povsem upravičeno pričakuje, da se zaščiti njegova integriteta. Sklep mnenja Informacijske pooblaščenke, ki je dosegljivo na https://www.ip-rs.si/vop/objava-slik-mestnih-redarjev-20/, je: "Glede na vse zapisano je Pooblaščenec sprejel mnenje, da bi bili fotografiranje in objava fotografij redarjev, predvsem zato, ker se sami z objavo niso strinjali, prekomerna, nepotrebna in s tem tudi nezakonita." Menimo, da je mnenje povsem jasno in glede na objave na socialnem omrežju tudi upravičeno.«

Bralčev zapis na facebooku v izvirniku Hodis po plocniku, vidis mestne redarje kako na sred ceste maltretirajo cloveka, avto majo parkiran na bus coni brez prizganih luck in motijo busni promet kot se vid na posnetku, ti kot vzorni drzavljan iz plocnika to slikas, nakar pride do tebe mestni redar "Marolt" in ti zacne sikat zakaj si sliku in mu lepo poves, da zato ker je to tvoja pravica in ker si bil prica full enim napak v postopku nakar gangstersko od tebe zahteva dokument, ki mu ga upraviceno z obrazlozitvijo, da nisi v prekrsku in ga ne das poves, umes mi se sika nej neham slikat kljub veckratnim obrazlozitvam da je to tvoja pravica in da ga uradno obvescas da se postopek snema... Poklice policijo in zdej cakamo policijo,umes se prvi redar usede v avto kjer ga prestavi in prizge lucke(tud to je razvidno iz posnetka) nakar pride se tretji redar kot bo razvidno iz drugega posnetka in civilni avto spet parkira na bus progi kjer nardi celo zmedo, kot je razvidno iz drugega posnetka. Nato pride policija in na konc men dajo men kazen za 500e kljub utemeljeni z dokazi podkrepljeni izjavi... e pa ne bos!

Bralčev zapis na facebooku v izvirniku In se drugi posnetek, kjer je prikazan se tretji redar, ki se je prpelu z eko civilnim avtom in ga parkiral na zacetku postaje kjer je fullll naredu prometni zaplet, do njega celo pristopi sofer busa, ki je se je zagozdil na sred ceste in ga pros ce lahko avto omakne in prvi redar gre tretjemu umaknit avto. Iz posnetka je tud razvidno kako so si sred postopka en drugmu posiljal sporocila in na enem sporocilu je bil sredinec fak off katerega so men kazal... pa fantje eno je postopek eno je pa da ste navadna govna...

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Bi nas radi na kaj opozorili? Pošljite nam informacij prek spodnjega obrazca.