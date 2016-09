VIDEO: Policije nikjer, takšni pa mirno po desni

»Stanje na slovenskih avtocestah postaja nevzdržno. Kriva sta Dars z vsemi zastoji, zožitvami in drugimi zaprekami in policija, ki je nikjer ni. Dnevno se vozim iz Ljubljane v Celje, seveda ob urah, ko nas je na cesti veliko, pa že celo večnost nisem na avtocesti videl policistov. Razen ko poči,« se pritožuje bralec Igor iz Celja.

V petek, pravi, ko je bil tosezonski drugi šolski dan, mu je na avtocesti iz Ljubljane pritisk dvignil voznik, ki je že kolono za njim prehiteval po desni. Igor opisuje: »Bila je gneča, saj vidite na posnetku, tudi sam bi po prehitevalnem pasu raje potegnil 150 in več, a pred mano je bila kača vozil, kot se po navadi nabere pred cestninsko postajo Kompolje. Ampak cepec, ki je na posnetku, je najprej prehitel kolono za mano, potem pa je izkoristil mojo varnostno razdaljo in skočil predme. Zatem sva morala oba zavirati, ker je do cestninske postaje hitrost padla na polovico. Skrajni čas je, da se policija iz pisarn preseli na ceste in disciplinira take, ki ogrožajo vse, ne zgolj nas, ki smo obsojeni na dnevno vožnjo po tej cesti.«