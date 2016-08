VIDEO: Optimizem in pol! V hudi gneči ansambel igral sredi avtoceste

Zjutraj smo poročali o hudem zastoju na štajerski avtocesti. Na srečo je v naletu treh vozil, zaradi katerega je nastal več kilometrov dolg zastoj, po podatkih policije nastala le materialna škoda. Medtem ko so številni vozniki in njihovi sopotniki bentili zaradi razmer na cesti, številni pa so zapuščali svoja vozila, so se člani ansambla Sekstakord odločili popestriti dogajanje in malce razvedriti nepotrpežljive voznike.

Čeprav sprehajanje udeležencev v prometu po avtocesti ni priporočljivo, saj s tem ogrožajo svoje življenje in ovirajo promet, se moramo strinjati, da so naši glasbeniki popestrili napeto dopoldne na štajerki. Se strinjate?

Ste tudi vi opazili kaj podobnega? Pišite nam in nam pošljite fotografije ali posnetke!