VIDEO: Nevarnež na avtocesti: prehiteval po desni, to jim je počel od zadaj

ŠEMPETER – Kamera na armaturni plošči našega sodelavca je v soboto zjutraj, ko je bila štajerska avtocesta kar dvakrat zaprta zaradi prometnih nesreč, vozniki pa so se potili v večkilometrskih zastojih, ujela tega voznika passata, ki je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Naš sodelavec je dogajanje, ki bi hitro lahko postalo usodno, opisal takole: »Nekaj vozil je tako prehitel, še prej pa je teroriziral druge voznike tako, da se je prilepil na njihov zadek in jih skušal s poti umakniti s prižiganjem dolgih luči. V avtu sta bila dva, domnevam, da je bila na sovoznikovem sedežu potnica, ki jo je hotel s svojo neumnostjo impresionirati.«

Nas pa zanima, kaj ob prometno obremenjenih vikendih, kot je bil tale, počne prometna policija, ki je sicer, kot je znano po številnih razpisih za nakupe novih avtomobilov in opreme, dobro opremljena s providami. Glede na številne nesreče in žrtve, ki smo jih v črni soboti preštevali na slovenskih cestah, bi bilo smiselno, da bi se policisti na ceste odpravljali tudi preventivno, ne zgolj potem, ko se nesreče že zgodijo in življenj ni več mogoče povrniti.