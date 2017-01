VIDEO: Maribor: z verige rešil premraženega psa, tako se je tresel

Mariborčan Aleksander Kamenik je včeraj na svojem facebooku objavil posnetek premraženega psa (videti je labradorec), ki ga je v sredo v poznih večernih urah rešil z verige. Vprašanje je le, koliko časa je bil kosmatinec izpostavljen vetru in nizkim temperaturam, ki so se v zadnjih dneh spustile tudi pod –10 stopinj Celzija, zaradi katerih je doživel šok. Dejstvo je, da je vreme v zadnjih dneh vse prej kot primerno za bivanje na prostem.

»Ob mojem prihodu se je tresel huje kot šiba na vodi! Gospa je večkrat klicala inšpekcijo in so se iz nje po malem celo delali norca! Poglejte si ta video. Čas je, da stopimo skupaj, da se verige in boksi dokončno ukinejo!« je razburjen Kamenik, ki ga med drugim na posnetku lahko vidimo, kako tolaži kužka, ki se po prihodu na toplo ni in ni mogel umiriti. »Zvezan je bil. Na ledenem vetru. Enostavno ne pride k sebi. Poglejte, kaj je doživel. Šok.«



V zvezi s primerom smo vprašanja naslovili tako na inšpekcijo kot tudi na policijo. Njihove odgovore še čakamo.

