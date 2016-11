VIDEO: Izredne razmere? V zraku trije helikopterji

SLOVENSKA BISTRICA – V ponedeljek, na dan reformacije, so spokojnost v Slovenski Bistrici skalili trije helikopterji.

Kot nam je sporočil bralec, so preleteli tamkajšnje nebo in razburili marsikaterega prebivalca. Odgovora, kaj natančno se je dogajalo, sprva ni bilo, saj v tistih urah na območju ni bilo nič posebnega ali takega, kar bi zahtevalo posredovanje kar treh helikopterjev, ki jih vidite na posnetku.

Morda pa je šlo le za vajo ali kaj drugega. Z vprašanji, ali so helikopterji njihovi in kaj so na Štajerskem počeli, smo se zato obrnili na pristojne.

Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez nam je pojasnil, da v ponedeljek letalske enote Slovenske vojske niso izvajale aktivnosti nad območjem Slovenske Bistrice. »Vaš bralec je verjetno posnel vojaške helikopterje zavezništva, ki so leteli v smeri Maribor–Nova Gorica,« nam je še odgovoril.

Poglejte, kako je bilo to videti:

