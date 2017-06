VIDEO: Grozljivo, ostalo ni nič, žrtvi gasilca

LJUBLJANA – Okoli 13. ure je zagorel starejši lesen objekt ob ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje na ljubljanskem Brdu.



Požar so sicer dokaj hitro lokalizirali in pogasili, nekaj časa je bil ogrožen tudi promet na obvoznici , a sta se pri tem poškodovala dva gasilca, ki so ju z rešilcem odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s PU Lubljana.

Ni še varno

Kriminalisti bodo z ogledom kraja požara pričeli v sredo, saj razmere na pogorišču še niso varne za opravljanje ogleda. Kraj bodo preko noči zavarovali policisti, prisotna pa bo tudi požarna straža s strani gasilcev. Po prvi oceni je v požaru nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode so še sporočili s policije.

Zgorela in podrla se je ograja obvoznice, zato so bili na delu tudi delavci Darsa. Na pogorišču ni ostalo praktično nič, kar lahko vidite na posnetkih, ki nam jih je poslal bralec Rok.

