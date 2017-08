VIDEO in FOTO: Katastrofa: tako je vreme pustošilo blizu Ljubljane

LITIJA – Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in na območju Litije se je v ponedeljek popoldne razbesnelo hudo neurje. Zalivalo je kleti, odkrivalo strehe in ruvalo drevesa.

Naša bralka Tinkara nam je posredovala fotografije razdejanja, ki ga je povzročilo neurje v vasi Jelša pri Šmartnem pri Litiji.