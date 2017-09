VIDEO: Divja vožnja ferrarija po slovenskih cestah

Bralka nas je opozorila na posnetke ferrarija na youtubu. Ti prikazujejo pogled iz vozila in vožnjo po slovenskih cestah. Slišati je hrumenje motorja, videti pa tudi kršitve (denimo prehitevanje čez polno črto).

»Radi bi, da se javno izpostavi nevarna in smrtonosna vožnja, ki jo zadnje dni izvaja XY (ime hranimo v uredništvu, op. p.) iz Litije z izposojenim vozilom ferrari. Kljub našim večkratnim protestiranjem pri XY, ki se zadnje dni v večernih urah preganja po ulicah Litije in ogroža druge in sebe, ta ne preneha. Nekaj svojih smrtonosnih voženj pa tudi bahato razkazuje po facebooku in youtube kanalu. Ker policija nič ne naredi, se obračamo na vas, preden bo morebitne dokaze zbrisal z youtube kanala. Hvala za pomoč, obupana sokrajanka.«

Poklicali smo uporabnika, ki je posnetek na youtubu objavil, ta pa je zatrdil, da vozila ni vozil on in da mu je posnetek dal prijatelj.

Na PU Ljubljana poizvedujemo o dogodku in morebitnih sankcijah. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.