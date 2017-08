VIDEO: Brez sramu je prehiteval kolono na primorki

NEVARNO IN BREZOBZIRNO

UNEC – Nihče ne mara z avtom stati v koloni in se po avtocesti voziti kot po jajcih. A v teh dneh, ko se turistična sezona bliža koncu, česa drugega kot zastojev na slovenskih cestah ni pričakovati. Medtem ko večina upošteva cestne predpise in vožnjo prilagodi razmeram, pa se najdejo tudi neučakanci, ki radi uberejo bližnjico, tudi če je ta v nasprotju s predpisi.

Naš bralec je na primorski avtocesti ujel voznika beemveja z romunskimi registrskimi oznakami, ki se je požvižgal na pravila. Zavij je desno in po odstavnem pasu prehiteval dolgo kolono vozil med Logatcem in Uncem. »Sram ga bodi!« ga je upravičeno pokaral bralec Sašo, ki nam je poslal posnetek in fotografijo.

Resna kazen

Prehitevanje po odstavnem pasu je kar precej hud prekršek, ki se kaznuje s 300 evri globe in petimi kazenskimi točkami. Pas je sicer namenjen vozilom nujne medicinske pomoči, gasilskim vozilom, policistom, vozilom na intervenciji, vzdrževalcem, upravljavcem cestninskih postaj ter policijskemu, vojaškemu in inšpekcijskemu nadzoru.

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografijo ali posnetek.