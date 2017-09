VIDEO: Bralka posnela apokalipso na Pašmanu

ZADAR – Danes je obilno deževje zajelo tudi hrvaško obalo, v Zadru je, na primer, padlo kar 200 milimetrov dežja, kar je dvakrat več od septembrskega povprečja.

Nam pa se je z otoka Pašman oglasila bralka Patricija, ki je na posnetke ujela divjanje umazane meteorne vode ter dodala: »Tako pa je tu, na otoku Pašman.«

Tole je posnela:

Česa takšnega ne pomnijo

Naj dodamo, da na tem območju neprestano dežuje že od sedme ure zjutraj , poroča Jutarnji list. Padavine so marsikje povzročile veliko preglavic, poplavile so tudi bolnišnico in trgovski center, več hiš in poslovnih prostorov. Še posebej šokantni so prizori zadrskega pokopališča, s katerega voda odnaša spomenike, križe in druge predmete. V mestu nagaja elektrika, telefonske linije so prekinjene, reševalne službe so nenehno na terenu, v pripravljenosti je tudi 300 vojakov. Zaradi poplav so v mesto prispeli predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, premier Andrej Plenković in notranji minister Davor Božinović.

Padavine napovedujejo tudi še za torek, skupaj naj bi namerili 300 milimetrov dežja, napovedujejo hrvaški vremenoslovci. V sredo prihaja še ohladitev, a na srečo nimamo Irme in orkanskih vetrov, so še dodali.

Pestra napoved velja tudi za Slovenijo.

