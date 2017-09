V steklarni Rogaška prišlo do eksplozije, ogenj do 40 metrov daleč

LJUBLJANA – V steklarni Rogaška se je menda vnel požar ob eksploziji plina. To potrjuje tudi zapis na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, po poročanju katere je prišlo ob 11.15 do požara plina v Steklarni Rogaška Slatina.

»Ranjen ni nihče, a odgovorni so ignorirali prvi alarm in so ga izklopili. Žal to ni prvič, da so ga izklopili. Zgorel je dobršen del skladišča, ogenj je dosegel ob eksploziji tudi 40 metrov,« nam je pisal ogorčeni bralec Štefan. To je po njegovih besedah že druga katastrofa v zadnji polovici leta na področju vzdrževalnih del.

Iz PU Celje so nam že potrdili, da je šlo za požar, okoliščine dogodka pa še preverjajo.

