V Ljubljani jih je ponoči prebudilo zverinsko kričanje. Ste slišali, kaj se je zgodilo?

LJUBLJANA – Bralka nas je obvestila, da jih je pred dnevi okoli polnoči prebudilo zverinsko kričanje, ki je prihajalo z ulice. Ko je pokukala skozi okno, je opazila, da je na kraju že več policistov, ki so poskušali ukrotiti moškega. Tudi ko jim ga je uspelo strpati v marico, kot se pogovorno reče policijskemu kombi vozilu, v katerem vozijo nepridiprave, je še naprej vpil in kričal. Na kraju je bilo kakšnih pet policistov, ena od policistk pa naj bi sedela. Mogoče je bila v spopadu z moškim poškodovana, je ugibala naša bralka.

O dogajanju smo povprašali ljubljansko policijsko upravo, kjer so razkrili naslednje: »Danes okoli 1. ure je občan policiste PU Ljubljana obvestil o vlomu v parkirano osebno vozilo audi A4 na Petkovškovem nabrežju. Takoj po prejetem obvestilu je bilo na kraj in v bližjo okolico poslanih več policijskih patrulj. Osumljenca sta ob prihodu policistov s kraja začela bežati, in sicer čez Hrvatski trg, kjer sta odvrgla odtujene stvari, in nato naprej po Njegoševi cesti na Vrhovčevo ulico, kjer je bil prvi osumljenec tudi prijet. Ta ukazov policistov ni upošteval in je poskušal pobegniti, zaradi česar so policisti uporabili prisilno sredstvo (za vezanje in vklepanje). Kmalu za tem je bil v bližini prijet tudi drugi osumljenec.«

Osumljencema (državljanoma Alžirije in Maroka) so policisti za potreben čas, da zberejo obvestila, odvzeli prostost. Pri njiju in na relaciji bega so našli in zasegli odtujene predmete, ki so jih že vrnili oškodovancu, državljanu Nemčije.

Oškodovancu sta povzročila za okoli 1000 evrov škode. Po vseh zbranih obvestilih bodo oba kazensko ovadili.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.