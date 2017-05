Ste videli, kaj se je zgodilo na Mercatorjevem parkirišču?

LJUBLJANA – Jedro slovenske prestolnice Ljubljane in bližnja okolica sta znana po težavah voznikov, ki krožijo in iščejo prosta parkirna mesta. Na podobne težave naletite tudi, ko se odpravite v ljubljanski Mercator Šiška. Kroženje po parkirišču ni novost, saj tam svoja vozila puščajo tudi zaposleni iz okoliških podjetij. Zakaj pa ne, če pa je brezplačno in tako privarčujem nekaj evrov vsak dan, si verjetno mislijo.

Po novem tega ne bodo več mogli početi. Bralec nas je opozoril, da so na parkirišču najboljšega soseda že postavili zapornice, ki za zdaj sicer še ne delujejo. To odločitev podpira, saj je tudi sam večkrat opazil ljudi, ki vozila puščajo na parkirišču trgovskega centra, a ne odidejo po nakupih, temveč v popolnoma drugo smer: »Razumem, da so tako lahko privarčevali kakšen evro, smo pa zato mi kupci morali krožiti po parkirišču in porabljati dodatno gorivo. Da o slabi volji, ker moraš to početi, sploh ne govorim.«

Vest smo preverili pri Mercatorju, od koder so sporočili: »V Mercatorju Šiška želimo našim kupcem ponuditi sodobno in prijetno nakupovalno izkušnjo tudi z enostavnim parkiranjem. Kupci si namreč želijo vedno, ko pridejo nakupovat, čim prej najti prosto parkirno mesto. To jim želimo z uvedbo zapornice ob vhodu na parkirišče trgovine tudi omogočiti. Do zdaj so namreč parkirna mesta zasedali tudi avtomobili, ki so bili parkirani daljši čas.«

Zapornica bo začela delovati predvidoma prvi teden v juniju: »Režim parkiranja še ni dokončno določen, bo pa kupcem v Mercatorju Šiška vsekakor omogočeno brezplačno parkiranje na parkiriščih trgovine.«