Ste prejeli klic s te številke? Nikar ga ne vračajte

Bralec Darko in njegova žena sta nas opozorila na klic s skrajno sumljive številke, ki se začne s +882 ... Enako nam je javil tudi bralec Jaka. Že takoj po prvem pisku je klicatelj odložil in verjetno čakal na povratni klic.

Google razkrije, da gre za številko satelitskega omrežja, ki ga uporabljajo nateguni iz Romunije, Rusije ali afriških držav. Bralce opozarjamo, naj ne vračajo klica na to številko. Taka poteza je namreč izjemno draga – kratek klic vas lahko stane več deset evrov.

Že pred leti so na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) opozarjali, da v primeru neodgovorjenega klica z neznane tuje številke številko izbrišite iz svojega telefona in ne kličite nazaj – tako se boste izognili nastanku dodatnih stroškov.