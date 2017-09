Šok! Od mobilnega operaterja dobil položnico za 1629 evrov

LJUBLJANA – Včasih nas zneski na položnicah dobesedno šokirajo. To se je zgodilo tudi z bralcem Esveledinom, ki trdi, da ga je eden od mobilnih operaterjev opeharil. »Za tujino so mi mastno zaračunali za mobilne podatke, pa čeprav nismo uporabljali slovenskih, ampak tuje,« nam je sporočil in zraven priložil položnico, na kateri se sveti vrtoglavi znesek: 1629,31 evra. »Zaračunali so, da glava boli,« je jezen, na naša dodatna vprašanja pa je pojasnil, da je bil v tem času v BiH. »Ko smo prišli tja, so blokirali kartico, tako da ni bilo mogoče nikogar poklicati niti ni bilo mogoče uporabljati mobilnih podatkov, tako da sem vstavil bosansko kartico in jih seveda poklical. Oni pa napake ne priznavajo, ampak pravijo, da smo uporabljali njihovo kartico ter da smo prek njih uporabljali mobilne podatke, čeprav je to laž.«

Z vprašanji smo se obrnili tudi na mobilnega operaterja. Odgovorili so nam, da velika večina uporabnikov A1 uporablja pakete, ki že vsebujejo večjo zakupljeno količino prenosa podatkov, skrbijo pa tudi, da ne prihaja do nekontrolirane ali nenadzorovane porabe v tujini.

Uporabnika so obvestili

»V vašem konkretnem primeru je uporabnik s prenosom podatkov v Bosni in Hercegovini začel z A1 SIM kartico na dan 24. 8. 2017. Uporabnika smo prek SMS sporočila obvestili o 80 odstotkih doseženega limita 24. 8. 2017 in o 100 odstotkih prav tako 24. 8. 2017. Nato je uporabnik za nadaljnjo uporabo podatkovnega prenosa v tujini poslal SMS s ključno besedo TUJINA NAPREJ. Zaradi občutno povečane in neobičajne tekoče porabe smo mu s strani finančnega oddelka preventivno naredili blokado GPRS-ja, da ne bi prišlo do še občutno večjega računa,« so nam odgovorili.

In koliko je treba za prenos podatkov v BiH odšteti? Na tarifi Tujina se ta obračunava s ceno 8,90 evra/MB znotraj partnerskih omrežij BH Mobile in Mtel. Uporabnik si lahko vključi tudi druge možnosti, a je ob dosegu finančne omejitve (50 evrov) o tem obveščen, storitve pa so samodejno zaustavljene, zato večjega stroška v tujini ne more ustvariti – razen če si je to omejitev spremenil ali odpravil na lastno iniciativo.

Naj se jim oglasi

Pri operaterju so pojasnili še, da so uporabniku zaračunali le storitve, ki jih je opravil z A1 SIM-kartico. »V vsakem primeru uporabniku priporočamo, da nam pošlje uradno reklamacijo računa in skupaj preverimo vse podrobnosti,« še pravijo.