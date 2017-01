Šok! Mraz naj bi bil vzel življenje Slovenca

NAŠLI SO GA ZJUTRAJ

LAHONCI – Včeraj zjutraj naj bi bil za posledicami podhladitve v občini Ormož, pošta Ivanjkovci, umrl moški, sporočajo naši bralci. Mraz je po besedah bralca Poldeta vzel 38-letnika.

Da so bili v petek zjutraj okoli 9. ure od občana obveščeni o najdbi moškega na njivi, je potrdila tudi tiskovna predstavnica pomurskih policistov Suzana Rauš. »Zdravnik je lahko na kraju dogodka le potrdil smrt. Na truplu moškega ni bilo poškodb znakov nasilja.« A neuradne informacije, da je 38-letnik umrl zaradi podhladitve, ni mogla potrdili, na to bo treba počakati do prihodnjega tedna: »Obdukcija, ki bo pokazala, kaj je bilo usodno za najdeno osebo, bo v ponedeljek.«