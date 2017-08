Simonova kalvarija: Je prav, da brez vode in hrane čakamo 10 ur?

MÜNCHEN – Za bralca Simona se je pot iz švicarskega Basla do slovenskega Maribora (845 km) vlekla kot jara kača. Kot je zapisal, se je s podjetjem Flix bus peljal iz Basla do Züricha, od koder je imel vozovnico za avtobus neposredno do Maribora (766 km). Tam pa se je začela kalvarija. »Do Maribora nas je peljal avtobus podjetja Vinček iz Varaždina, hčerinsko podjetje Flix busa. Čez uro in pol vožnje iz Züricha se je avtobus pokvaril,« nam je napisal. Nekaj je bilo narobe z jermenom. »Čakamo dve, tri ure, šofer nam ni povedal ničesar. Nobenih informacij. Brez vode in hrane smo nato morali čakati 10 ur.«

Namesto v Maribor v München

Ponje je potem prišel drug avtobus. »Še vedno smo upali, da nas novi avtobus zapelje tja, kamor je zapisano na vozovnicah. Ampak ne! Pelje nas do Münchna. Vržejo nas ven in nas pustijo.« Do takrat je na poti že skoraj 24 ur. Na postaji so odšli na informacijsko mesto Flix busa. »Pošiljajo nas sem in tja. Minilo je skoraj 24 ur in nič ni rešeno. Je to prav?« Avtobus je prišel ponje okoli 19. ure v soboto, iz Züricha pa so krenili v petek popoldne.

»Ob 22. uri bomo v Mariboru. Se pravi 30 ur. Nihče nas ni vprašal, ali smo lačni ali žejni. Šofer si je na počivališču vzel blazino in odšel na zadnje sedeže spat. Mi pa brez vsake informacije,« je še enkrat ogorčenost nad ravnanjem podjetja Flix bus izrazil naš bralec.