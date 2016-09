Romi poskrbeli za incident, kaj je storila policija?

LENDAVA – V soboto je na tradicionalni prireditvi v Lendavi prišlo do sporov in izgredov. Kot nas je opozoril zaskrbljeni očividec, so Romi že drugo leto zapored poskrbeli, da nekaterim prireditev ne bo ostala v lepem spominu.

Ženske vlekli za lase

»Cigani oziroma Romi so se zbrali v skupino ter po Lendavi na različnih lokacijah v bližini glavnega odra izsiljevali punce, manjše skupine ljudi, razbijali stvari na ulicah in po raznih lokalih na terasah,« je v pismu zapisal bralec. »Ženske so vlekli za lase in jih klofutali po licu. Prav tako so bili žrtve moški, slišale so se tudi smrtne grožnje.«

Občani razočarani

Ob dogajanju so seveda na pomoč poklicali policiste, a se ti po besedah bralca niso pravočasno odzvali na klice na pomoč. »Seveda je bilo lani podobno kot letos. Kje je bila policija 15, 20 minut? Ali res ni bilo v Lendavi blizu nobene policijske patrulje, čeprav je bil tako velik festival? V tem primeru je bilo za varnost poskrbljeno zelo slabo.«

V nadaljevanju je dodal, da se policisti niso posvetili kršiteljem, temveč očividcem, kršitelji pa so večinoma odšli s kraja dogodka. Tistih nekaj, ki jih je na prizorišču še ostalo, pa so poslali domov, čeprav so razbijali stvari in pretepali ljudi. Pridržali so menda le enega, ki se tudi po prihodu policije ni umiril. »Občani (žrtve) so razočarani nad občino Lendava, ki seveda to dovoli in nič ne ukrene glede tega.« Bralec ob tem še vprašuje, ali se bodo tudi tokrat kršitelji izognili kazni. »Ali se bo to ponavljalo ali pa se bo kaj spremenilo? Saj se je to že zgodilo.«

Na več koncih

Z vprašanji smo se obrnili tudi na PU Murska Sobota, kjer so nam pojasnili, da so poleg njih za red na javni prireditvi Lendavska trgatev skrbeli varnostniki iz varnostne službe.

»Policija je bila v času trajanja javne prireditve obveščena o več kršitvah javnega reda in miru, in sicer na različnih krajih, tako da je bilo izvedenih več intervencij. Policisti so na kraju kršitev zbirali obvestila in zoper eno osebo po določilih 2. odstavka 109. člena zakona o prekrških odredili pridržanje. Po zbranih obvestilih in ugotovljenih okoliščinah dejanskega stanja prijavljenih kršitev bodo policisti zoper kršitelje ukrepali v skladu z zakonodajo,« je na naša vprašanja o dogajanju na prireditvi odgovorila Suzana Rauš iz PU Murska Sobota.

