Razjarjeni Alojz: To sem videl na lastne oči

SLOVENJ GRADEC – Slovenske ceste so po tednih, ko so bile prekrite s snegom in ledom, temperature zraka pa so tudi čez dan ostajale pod ničlo, ponekod močno poškodovane. Medtem ko bo treba krepko seči v žep, da bo stanje vsak enako tistemu pred zimo (če ne boljše), pa se ponekod popravila že izvajajo. A če bi temu lahko rekli popravilo …

Bralec Alojz nam je ob ogledu posnetka, na katerem smo lahko videli, kako krpajo ceste na Koroškem , pojasnil, da je podobno videl tudi sam. »Točno takšen dogodek sem videl na lastne oči 7. februarja nekaj minut čez deveto uro dopoldan, ko sta dva delavca VOC krpala luknje na cesti Slovenj Gradec–Kotlje pri gostilni Dular na Selah. Prvi je usmerjal promet in delal zgago na cesti, drugi pa je vrgel lopato hladnega asfalta v luknjo in jo s čevljem potacal. Nato sta veselo nadaljevala posel pri drugi luknji,« nam je sporočil.

Nekoliko odveč je dodati, da takšno krpanje ne bo obrodilo sadov, kajne?

