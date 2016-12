Preprečili najhujše: trije mladeniči ustavili pijanega voznika

LJUBLJANA – Trije mladeniči (19, 22, 22) so v sredo v središču Ljubljane preprečili pravo katastrofo. Ustavili so voznika, ki je vijugal po cesti.

»Peljali smo se po Poljanski, pred nami pa se je vozil voznik osebnega vozila, ki je močno vijugal. Ko smo pripeljali do Hradeckega ceste, je po njej vozil po napačni strani. Vozniki, ki so pripeljali nasproti, so se morali umakniti na drugi pas. Nato se je ustavil sredi ceste. Stopil sem proti njemu, vendar je že prišla policija, ki ga je ustavila, saj se je hotel pijani voznik odpeljati naprej,« je sporočil bralec Borut, ki je bil priča dogodku.

Mladeničem so se menda zahvalili celo policisti, saj je menda voznik napihal kar precej (0,7 mg/l) in ostal brez izpita.

Kaj se je dogajalo, smo preverili tudi na PU Ljubljana, kjer so potrdili, da so policisti tega dne okrog 21.10 na ulici Hradeckega cesti preverili voznika osebnega vozila toyota,

pri katerem je bila ugotovljena prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo. »Po določilih zakona o prekrških so policisti vozilo zasegli, zoper voznika pa podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.«

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografijo ali novico prek spodnjega obrazca.