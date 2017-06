Pomagajmo: Miha išče dekle z rdečim dežnikom

LJUBLJANA – Če bi se dalo zavrteti čas nazaj, bi bilo verjetno marsikaj drugače. Tudi Miha, ki je danes na facebooku objavil ganljiv zapis, bi najbrž najraje videl, da bi se vrnil v današnje dopoldne. Pred eno od ljubljanskih pošt se je namreč v najhujšem nalivu znašel brez dežnika. »Premoči me v sekundi, celega. Na pošti prevzamem paket kar velike vrednosti in se ojunačim, da pridem čim hitreje peš domov. Iz pošte za mano v sekundi starta neka ženska (mlajša, največ 25 let) in me vidi, da sem bolj moker in bolj premočen, kot če bi se stuširal, ter mi da svoj dežnik, sama pa zbeži naprej,« je zapisal. Zdaj bi jo rad našel in ji dežnik vrnil. »Sam v tistem trenutku nisem vedel točno, kaj se dogaja, in še prej, kot bi ji lahko rekel, da ni sile, je že več ni.«

Štajerka brez rdečega dežnika, javi se

In kdo je potem ta skrivnostnica? Ima temnejše lase, oblečeno je imela modro majico z belimi pikami, govorila pa je s štajerskim naglasom. Dežnik, ki mu ga je podarila, je rdeče barve. »Prosim vas, delite objavo, da se mogoče sama najde v opisu in se javi, da ji vrnem dežnik,« je še zapisal Miha.

Ste jo morda kje videli? Uporabite spodnji obrazec.