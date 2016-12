Policija razrešila uganko

MARIBOR – »Na fotografijah, ki ste nam ju posredovali, ni nič spornega ali česar koli, kar bi bilo v neskladju z zakonom. /.../ S fotografij, ki ste nam ju poslali, ni razvidno, da sta policista kršila cestnoprometne predpise (ko naj bi zapeljala čez zaporno ploskev). Pa tudi, če bi to res storila, imata za to pravno podlago v zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) ob uporabi npr. svetlobnih naprav (modre luči). Ta zakon med drugim določa, da 'Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo pooblaščene uradne osebe, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo.'« Tako so se odzvali pri PU Maribor, potem ko smo jim posredovali fotografije bralca. Ta je prikazovala policijsko vozilo, parkirano na avtobusnem postajališču, in sicer v smeri, nasprotni od vožnje. Pri tem je bralec izpostavil, da sta na cestišču zarisani dve polni črti. Komentar bralca si lahko preberete v članku FOTO: Uganka! Kako je policistom uspel ta podvig? .



Kakšne so globe? – parkiranje na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila (8. točke 4. odstavka 65. člena ZPrCP): 40 evrov; – vožnja preko neprekinjene polne črte (2. odstavek 98. člena ZPrCP): 160 evrov; V skladu z določili zakona o prekrških je v določenem roku možno plačilo samo polovične globe, opozarjajo na policiji.

Kontrola na tej cesti je nujna

Pristojni za odnose z mediji pri PU Maribor Miran Šadl v nadaljevanju pojasnjuje, da policista na posnetku opravljata kontrolo cestnega prometa na Ljubljanski ulici v Mariboru: »Kar bomo počeli tudi v prihodnje, glede na prihajajoče praznike verjetno še intenzivneje. Na tem delu Ljubljanske ulice je namreč gosto poseljeno stanovanjsko naselje, tik pred večjim mariborskim nakupovalnim središčem. Problematika kršitev cestnoprometnih predpisov in prometnih nesreč, tudi z najhujšimi posledicami, je na Ljubljanski ulici v Mariboru izrazita, zato je kontrola na tej ulici nujna. V cilju preprečevanja kršitev cestnoprometnih predpisov in s tem zmanjšanja prometnih nesreč, predvsem pa zaradi zaščite najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, bomo takšne kontrole nadaljevali. To je vendarle ena od osnovnih nalog policije.«

To niso polne črte

Šadl popravlja, da je ugotovitev o dveh polnih črtah na vozišču zmotna: »Na fotografiji ni videti dvojne neprekinjene črte, ki je sicer opredeljena v 32. členu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in grafično predstavljena v preglednici 13 – 5130 dvojne vzdolžne črte - oznaka 5131 'Dvojna neprekinjena črta', ampak gre za ploščinsko označbo (Preglednica 15: 5300 druge linijske in ploščinske označbe – 5311 »Zaporna ploskev«).«

Sme policija parkirati na avtobusnih postajališčih?

Naj še enkrat za vselej razjasnimo, ali smejo policisti parkirati na niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi. Da. »Na postajališčih zunaj vozišča lahko ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri opravljanju svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu,« pojasnjujejo pri PU Maribor.