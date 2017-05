Po požaru v Kemisu: Poglejte, kaj dež izpira z naše domače strehe

VRHNIKA – Vrhničani, zaskrbljeni zaradi posledic nedavnega požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemijskih odpadkov Kemis, so v soboto pripravili miren protest, med katerim so zahtevali odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na sedanji lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV ter zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

Nezadovoljen z nastalo situacijo je tudi naš bralec Aleš, ki nam je poslal precej nazorne fotografije posledic požara. »Po vseh trditvah pristojnih, ki so zatrjevali, da za okolico Vrhnike ni nevarnosti zaradi požara v Kemisu in da ni bojazni za onesnaženje pitne vode, prilagam fotografije po prvih padavinah. Poglejte, kaj izpira dež z naše domače strehe,« je zapisal.

Katastrofalno onesnaženje

Sicer pa so predstavniki pristojnih služb v petek v Sinji Gorici predstavili podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa po požaru. Po besedah Janje Turšič iz Agencije RS za okolje (Arso) naj bi bile vrednosti PM10 delcev v zraku pod mejnimi, prav tako koncentracija živega srebra. Potrdili pa so, da je bližnji potok Tojnica močno onesnažen. Onesnaženje v potoku so ocenili kot katastrofalno, saj so v njem našli presežene vrednosti veliko nevarnih snovi, med drugim niklja, kobalta in formaldehida, zelo povečane so bile vrednosti še nekaterih drugih spojin, tudi mineralnih olj in cianidov.

