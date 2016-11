Po malih vandalih in odtrgani roki solinarke povzpetniške družine izginile

SEČOVLJE – Navedbe Krajinskega parka Sečoveljske soline so očitno dvignile veliko prahu . Toliko, da so se v parku odločili, da svojo objavo, v kateri so se »lepo« zahvalili za razgrajanje in polomljeno solinarko, s facebooka umaknejo.

Objavo umaknili, zdaj jim je žal

Še več: objavili so celo opravičilo vsem prizadetim. »V prazničnih dneh je Krajinski park Sečoveljske soline obiskalo veliko domačih in tujih obiskovalcev. V Centru za obiskovalce, v katerem imamo tri dvorane, je občasno nastajala gneča, pri tem pa je bilo poškodovanih nekaj razstavnih eksponatov. V družbi Soline, kjer upravljamo Krajinski park Sečoveljske soline, nastalo škodo obžalujemo, vendar menimo, da je bil ton zapisa neprimeren, zato smo objavo umaknili. Vsem, ki ste se na objavo odzvali, se zahvaljujemo, prizadetim pa se opravičujemo,« so zapisali.

Torej: poškodovanih je bilo nekaj razstavnih eksponatov, in to zaradi gneče, ne pa zaradi obnašanja otrok, kot bi bili v nekem »ljubljanskem peskovniku«. Tako so se namreč izrazili v prvotnem zapisu.

Kam smo prišli?

A z napisanim se spletni uporabniki ne strinjajo. »Za polomljene in razmetane razstavne eksponate se opravičuje zdaj tisti, ki je vanje vložil denar, delo, dušo in srce? Že res, da poznamo reklo 'kupec je kralj', a škodo delati in še mirno to gledati je pa povsem nekaj drugega. Za piko na i se pa očitno to zdaj še dopušča,« meni ena od komentatork, druga pa pravi, da bi morali prekrškarji eno poletje delati kot pridelovalci soli, da bi se naučili lepšega vedenja. »To je posledica permisivne vzgoje. Tri čez rit so še vedno vzgojne, če si jih otrok zasluži,« lahko beremo na spletu, kjer vsi po vrsti trdijo, da objave ne bi smeli umakniti in se ne opravičevati.



Policije o tem niso obvestili Tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec nam je povedala, da na PP Piran prijave v zvezi s tem primerom niso prejeli.

Bralec: Prav mogoče je, da so bivali v kampu

V uredništvo nas je poklical tudi bralec, ki meni podobno: da bi morali starši otroke že od začetka učiti lepega vedenja in jih tudi primerno kaznovati. Pravi celo, da misli, da ve, kdo je v solinah razgrajal.

»Nisem štel, mislim pa, da je bilo okoli pet mladih, povzpetniških družin s starši, starimi med 30 in 35 leti. Prihajajo nekje z Dolenjskega, tako je bilo vsaj narečje,« nam je povedal. Bivali so v kampu Lucija in razgrajali tudi tam. »Tam blizu smo sedeli. Ob obali so reklamni panoji – iz aluminija. Starši so sedeli pod panoji, mulčki pa so s kamni razbijali tako, da vam povem, da je to bilo noro.« Gospa, stara kakšnih 75 let, jih je pozvala, naj prenehajo, na to se niso odzvali ne otroci ne starši. »Ko je prišla tja in nanje zarjula, so se umirili, v tistem pa je eden od očkov, ki svojih otrok ni mogel umiriti, vstal in skočil pokonci, da sem se še jaz ustrašil, da bo to žensko udaril. Ker potem bi pa gotovo pomagal in to preprečil.« Bralec pravi, da so se obnašali tako divjaško, da jih v kampu ne želi več srečati.

V solinah jih sicer ni videl, predvideva pa, da so bili tako imenovani mali vandali prav ti. Tudi če niso bili, je prepričan, da tako vedenje niti v kampu ne bi smelo dobiti svojega mesta: »To je sramota. Omikana gospa jih je opomnila, staršev pa ni prav nič motilo, da njihovi otroci pol metra od njihovih glav razbijajo. Kam pa bi prišli, če bi vse po vrsti razbijali?«