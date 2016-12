Pazite pri klikanju po facebooku: velik nateg

LJUBLJANA – Bralec Milo nas je opozoril na spletno stran, in sicer gre za podjetje Questra Holdings s sedežem v Španiji, kjer tedensko obljubljajo in izplačujejo donose prek šest odstotkov. Izvor denarja za izplačila ni znan, bralec opozarja, da je velika možnost prevare: »Bojim se, da ni ponovno na trgu velika prevara v slogu piramidnega sistema.«

Na facebooku strani ponujajo bajne zaslužke in dnevne donose, vse, kar je treba storiti, je registracija na njihovi strani in pa seveda investicija denarja, za katerega – kot so zapisali na spletni strani – podjetje ne odgovarja. Podjetje, ustanovljeno leta 2009, ima sedež na Deviških otokih, svoje podružnice pa po vsej Evropi in svetu. Ukvarjajo se predvsem z nakupom insolventnih podjetjih, ki jih rekonstruirajo in ponovno prodajo.

Fotografija domnevnih donosov enega izmed zadovoljnih uporabnikov:

Bralec je še zapisal, da bi rad obvaroval ljudi pred morebitno spletno prevaro, saj so posli, ki jih izvaja omenjeno podjetje, zares sumljivi. Vsekakor velja previdnost pri investicijah, svoje naložbe pa prej preverite pri strokovnjakih.

Vprašanje o spletnih prevarah smo naslovili tudi na nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT, kjer so nam odgovorili, da so v zvezi z omenjenim podjetjem prejeli eno prijavo, ki se je nanašala na sum poskusa okužbe računalnika prek prejetega oglasnega elektronskega sporočila, ki je prejemnike vabilo v vlaganje v to shemo.

»Prijavitelju smo odgovorili, da pri prejetem elektronskem sporočilu ni šlo za poskus okužbe računalnika, ampak za klasično neželeno oglasno sporočilo. Takih investicijskih shem sami ne ocenjujemo, ker nismo strokovnjaki na tem področju, vendar pa po naših dosedanjih izkušnjah večina njih temelji na precej spornih temeljih (npr. prikrita piramidna ali ponzi shema). Vstopa v tako shemo ne priporočamo uporabnikom, ki ne vedo povsem, v kaj se spuščajo,« so še zapisali.

Oglejte si posnetek predstavitve podjetja: