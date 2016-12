Ogabno: v solati dobil črva, zaposleni so se smejali

LJUBLJANA – Saj ni res, pa je, bi lahko komentirali pripetljaj našega bralca. Žiga se je namreč odločil, da bo lakoto potešil pri gostincu, ki ponuja hitro prehrano, a je dobil še dodatek, ob katerem ga je gotovo minila lakota. »V restavraciji sem v solati naletel na deževnika. V dokaz vam prilagam fotografijo,« nam je sporočil.

Svojo težavo je pojasnil tamkajšnjim zaposlenim, ponudili pa so mu drugo solato, a jo je zavrnil. »Dobil sem opravičilo in smeh ob videnem črvu,« je še pojasnil in dodal, da opravičilo ni bilo pristno.

