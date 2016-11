Nova goljufija: če v svoji pošti najdete USB-ključ, ga nikar ne uporabljajte

Spletne in drugačne prevare so danes že popolnoma običajne, vendar goljufom prihajajo na misel vedno nove ideje. Ena od zadnjih, ki jo je možno zaslediti prek elektronske pošte, zadeva USB-ključkov.

»V svetu, v katerem živimo, smo postali odvisni od interneta. Zdaj skorajda že vse počnemo prek spleta. Plačujemo račune, kupujemo oblačila in vse druge stvari. Je pa res, da obstajajo ljudje, ki so dovolj sposobni, da vam ukradejo ves denar, ki ga imate na računu. V Avstraliji so našli novo pot, s katero vas lahko oropajo vsega denarja, ki ga imate. V nabiralnike nameščajo USB-ključke, ki imajo v sebi virus. Ko ga vklopite v računalnik, imate v trenutku na računu minus. Morda so se tile ključki pojavili že po vsem svetu, zato bodite pozorni, ko boste gledali v nabiralnik,« nas je na novo morebitno goljufijo opozoril bralec.