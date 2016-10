Neverjetno! Branislavu konec oktobra cvetijo sadna drevesa

LJUBLJANA – Medtem ko so se gozdovi že obarvali v jesenske barve, je v sadovnjaku bralca Branislava povsem pomladno.

»Že teden dni mi cveti sliva, bolj bujno kot spomladi. Na odrezani veji češnje pa so že pred mesecem dni pognali poganjki in celo en cvet,« nam je sporočil, zraven pa pripel fotografijo cvetočega sadnega drevesa.

Ko drevesa jeseni mislijo, da je pomlad, se res lahko zamislimo ... Temperature zadnjih dni so namreč (pre)visoke in gotovo se še spomnite let, ko smo za prvi november že uživali v zasneženi pokrajini.

