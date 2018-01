Nepridiprav ji je ukradel 50 evrov, nato jo je za brisalci pričakalo presenečenje

BOROVNICA – »V nedeljo sem v garaži pod blokom, v katerem živim, pustila odklenjen avto,« pripoveduje bralka. V njem je pozabila torbico, denarnico in drobižnico. Ko se je vrnila, je ugotovila, da so hitri prsti že opravili svoje. »Petdeset evrov je bilo vse, kar sem imela takrat v denarnici,« je pojasnila. Po dogodku je v interno skupino na facebooku, katere člani so prebivalci tamkajšnjega naselja, napisala objavo, v kateri je storilcu dala možnost, da se pokesa in do 7. ure zjutraj naslednjega dne vrne denar.

Mislila je, da bo razočarana

»Priznam, ko sem se odpravljala v garažo, me je bilo strah, da bom razočarana,« nam je zaupala Minela. Kot je dodala, vzrok za strah ni bil v petdesetih evrih, temveč ni hotela verjeti, da lahko nekdo nekomu ukrade denar in se ne boji, da bo kaznovan. »Bala sem se občutka, da je nekdo pripravljen svoj obraz prodati za ta denar. In ni mi žal, da sem mu dala možnost. Danes zjutraj je bil namreč denar bil zataknjen za brisalce,« nam je povedala pred dnevi.

Ksenofobični sosedi

Kot nam je še zaupala, so si pod objavo nekateri sosedje dali duška s ksenofobičnimi izjavami. Eden od njih jo je med drugim označil za »migrantko, ki jo je treba izgnati«. Minela je kljub takim izjavam vesela, da se je dobro tokrat vrnilo z dobrim ...