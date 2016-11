Napovedovali drastično podražitev, potem pa ...

LJUBLJANA – Potem ko je vlada sprejela uredbo , po kateri se cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ob avtocestah oblikujejo prosto, opažamo, da se ni spremenilo še nič.

Na to nas je opozoril bralec Darko, ki je konec tedna gorivo ob gorenjski avtocesti natočil po cenah, ki jih je določila vlada. Zanimalo ga je, zakaj goriva niso podražili oziroma cenili.

Še brez sprememb

Obrnili smo se na OMV Slovenija, kjer so nam povedali, da podrobnosti o politiki oblikovanja cen v skladu s pravili varstva konkurence ne morejo razkriti. »Lahko pa sporočimo, da na naših avtocestnih bencinskih servis do zdaj nismo spreminjali cen,« dodaja Valentina Danev iz OMV Slovenija.

Odgovore smo iskali tudi pri Petrolu, kjer nam je Aleksander Salkič prav tako povedal, da metodologije oblikovanja cen ne razkrivajo. A kolikor smo zasledili, tudi ti ob avtocestah (še) niso spreminjali cen, čeprav je to zdaj dovoljeno na vsakem avtocestnem bencinskem servisu, in to večkrat na dan. »Nakupna odločitev in odločitev za postanek na določenem bencinskem servisu bo tako popolnoma v rokah kupcev in njihovih preferenc ter cenovne elastičnosti,« napoveduje Salkič. Kdaj bodo cene spremenili, pa tako ostaja skrivnost.

Kje lahko preverimo cene goriva?

Tako Petrol kot OMV Slovenija voznikom ponujata možnost, da v vsakem trenutku preverijo veljavne maloprodajne cene. Na njihovih spletnih straneh poiščete iskalnik oziroma seznam bencinskih servisov, tam pa lahko za vsakega posebej pogledate, koliko vam bodo zaračunali.



Veliko večino dobi država



Največji del maloprodajne cene goriva še vedno določa država s trošarinami in z obdavčitvami (tudi do 70 odstotkov končne cene). »Maloprodajne cene so zato v Sloveniji največkrat višje kot v sosednjih državah (razen Italije), kar pa je za Slovenijo kot majhno tranzitno državo težko razumljivo. Marže trgovcev tako predstavljajo zgolj manjši delež maloprodajne cene, samo okoli šest odstotkov,« pravijo pri Petrolu.



