»Na preiskave so me vozili pri –15 stopinjah, soba pa plesniva!«

Odgovor Splošne bolnišnice Celje (v izvirniku)

Spoštovani!

Le polovica bolnišničnih oddelkov Splošne bolnišnice Celje je v „novejšem“ delu bolnišnice, t. j. v stavbi, katere gradnja se je začela leta 1980, zadnji bolnišnični oddelek pa se je vanjo preselil leta 2008. Ostale bolnišnične stavbe so starejše, najstarejša je iz leta 1887. Ker te bolnišnične stavbe ne sledijo sodobnim namestitvenim standardom za paciente in prostorskim standardom, ki jih pri delu potrebuje osebje, si bolnišnica že več ko desetletje prizadeva, da bi se v Celju zgradila nadomestna novogradnja za stare, dotrajane stavbe. Pripravili smo načrte za nadomestno novogradnjo, ki bi se navezala na »novejši« del bolnišnice ter z njim tvorila enotno bolnišnično stavbo, Ministrstvo za zdravje pa je projekt leta 2007 uvrstilo med nacionalne razvojne programe. Zanj je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt ter izdano gradbeno dovoljenje. Žal so se zaradi gospodarske situacije sredstva za investicije v zdravstvu zelo zmanjšala in projekt nadomestne novogradnje se je znašel v »čakalnici«. Vodstvo bolnišnice si še vedno prizadeva, da bi projekt v bližnji prihodnosti prišel do realizacije, saj se zadnja leta močno povečujejo potrebe po dodatnih bolnišničnih posteljah, predvsem internističnih, vse investicije v obnovo starih stavb pa so izredno drage..

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja je ves čas svojega delovanja lociran v samostojni stavbi sredi bolnišničnega kompleksa in z ostalimi stavbami nima podzemne povezave. Paciente moramo zato za potrebe diagnostike voziti v druge bolnišnične stavbe. Občasno lahko ta transport zagotovimo z reševalnim vozilom, vedno pa ne, saj so tudi reševalna vozila zaradi preobremenjenosti redko na razpolago. Na diagnostične preiskave pa moramo paciente prepeljati v čim krajšem času po prejetju poziva z oddelka, ki jih izvaja.

Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja so higienski standardi zelo visoki, zanje vseskozi skrbimo in nadzorujemo njihovo izvajanje. Nenazadnje je iz strokovnjakov, ki delajo na tem oddelku, sestavljena posebna služba, ki skrbi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v celotni bolnišnici.

Stavba, v kateri je Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, je bila zgrajena leta 1906, leta 1938 in 1990 pa je bila še dvakrat dograjena. V novejših traktih ima vsaka bolniška soba svoj sanitarni blok s tušem in straniščem, najstarejši del, v katerem je 9 bolniških sob, pa ima dve ločeni kopalnici, eno za ženske, drugo za moške ter ločena stranišča.

Finančna situacija zadnjih let je zelo omejila sredstva, ki jih je bolnišnica imela na voljo za vzdrževanje stavb. Glede na to, da je kar polovica bolnišničnih stavb v Celju zelo starih, se sredstva razpršijo in porabijo za najnujnejša dela. Tako kot ostale bolnišnične oddelke, tudi infekcijski oddelek vzdržujemo kolikor nam to dopuščajo sredstva. Zavedamo se, da so stare, neizolirane stavbe s starim stavbnim pohištvom pozimi hladne, zato jih ves čas polno ogrevamo, v bolniške sobe pa smo dali tudi dodatne odeje.

Obremenitve bolnišničnega osebja na tem oddelku so zelo velike, saj je to eden od bolnišničnih oddelkov, ki je skoraj ves čas polno zaseden. Kot smo dejali na začetku, se namreč potrebe po internističnih bolniških posteljah že nekaj let stalno povečujejo. Še posebej v času epidemioloških pojavov gripe ali drugih infektov, pa je oddelek sploh zaseden. Kljub temu, da je osebje na oddelku zelo obremenjeno, pa trditvi vaše sogovornice ne moremo pritrditi.

Lep pozdrav,

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi