Matematična naloga v 4. razredu, ki je dvignila prah med slovenskimi starši

LJUBLJANA – Starši pretiravajo ali so učitelji tisti, ki ne razumejo?

Bralci so nas opozorili na matematično nalogo za 4. razred osnovne šole, ki se je pojavila na enem od forumov.

Gre takole ... Učenci so ugotavljali, katero dejavnost imajo najraje. Vsak je lahko izbral samo eno. Njihovi odgovori so bili:

plavanje 7

kolesarjenje 3

pohodništvo 5

rolkanje 3

jadranje 2

Vprašanje, na katero so morali odgovoriti, pa je: koliko učencev je najraje kolesarilo ali rolkalo?

Šest ali tri?

Ena od mamic je napisala, da je otrok navedel odgovor 6, češ da se enostavno sešteje kolesarjenje in rolkanje (3 + 3). A učiteljica se s tem odgovorom ni strinjala. Pravilen naj bi bil odgovor 3.

Starši se z rešitvijo učiteljice niso strinjali in nekdo je svoj odgovor, da jih je 6, argumentiral še takole: »Kdor trdi drugače, nima pojma. Je zrel za ponovni obisk osnovne šole (samo ne take, kjer učijo take neumnosti).«

Tudi Marko meni tako: »Odgovor je 6. Vse ostalo spada k slovenščini in ne matematiki oziroma k nekemu delanju norca. Mislim, kake bedarije. Me zanima kakšen pa bi bil odgovor, če bi pod rolkalo bilo označenih 5 otrok. 3 ali 5??!!«

Niso pa se vsi strinjali s to rešitvijo. Nekdo je razložil: »Meni je bil kristalno jasen odgovor, da trije. To, kar ene postavljate pod vprašanje, kaj pa, če bi bilo število rolarjev in kolesarjev različno, kaj pa potem – ja, pač, ČE BI BILO, pa ni!! Matematika je zelo eksaktna veda, težko fališ, če znaš (smeh). Bogi učitelji, res bogi, starši pa ubrisani, res ubrisani ... (Tudi če bi učiteljica čisto slučajno imela res narobe in avtorica prav – jebote, a se boš vso OŠ in SŠ in faks hodila prepirat z učitelji, kdo ima prav?? Pusti otroka, da sam naredi nalogo in mu učiteljica pove, a je prav ali narobe ... Tok ubrisanih, res ... Moje znanke sploh ne rečejo, da je otrok dobil nalogo, ampak da "smo dobili nalogo".«

Spet tretji pa je bil z razlago zelo kratek: »Odgovor je 3. V vprašanju je zastavljeno rolkalo ali kolesarilo, ne pa in kolesarilo.«

Kaj pa menite vi?