Mamica v šoku: Z nanizanko Soy Luna nam vsiljujejo islam

LJUBLJANA – Veseli december je za nami in dobri možje so razdelili darila. Eno izmed daril, ki je bilo letos med slovenskimi otroki še posebej priljubljeno, pa je pri eni izmed slovenskih mater vzbudilo precej skrbi. Njeni hčeri sta si zaželeli verižico glavne junakinje priljubljene mladinske serije Soy Luna (Jaz sem Luna). Na božično jutro ju je težko pričakovano darilo pod smrečico tudi čakalo, ob podrobnem ogledu in pogovoru z znanci pa sta mater zmotila simbola polmeseca in sonca.

Starševska debata o islamu

»Moji hčerki sta stari devet in osem let in radi gledata nadaljevanko Soy Luna. Zaželeli sta si verižico in jo seveda tudi dobili za božično darilo. Ampak bila sem šokirana, ko je tekla debata o širitvi muslimanske vere. Ker vem, da boste lahko mogoče pomagali najti odgovor, me zanima, ali je to simbol njihove vere ali ne. Ali smo res podlegli njim, ne da bi vedeli?« skrbi mater.

Za komentar smo prosili profesorja religiologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Aleša Črniča. Pravi, da sta sonce in luna ena najbolj univerzalnih simbolov, ki so jih od pradavnine upodabljale in na različne načine častile številne kulture in civilizacije. »Simbol islama pa je polmesec z zvezdo. Gre torej za drugačen, čeprav nemara na prvi pogled podoben simbol. Med mladimi priljubljena telenovela prihaja iz dominantno katoliškega okolja, več kot trije od štirih Argentincev izrekajo pripadnost rimokatolicizmu, muslimanov je le okoli enega odstotka. Tako bi bilo precej nenavadno, če bi Soy Luna v svojem naboru izdelkov ponujala tudi take z islamsko simboliko. Bi pa ne bi bilo nič narobe, če bi bili v sodobni pop kulturi prisotni tudi islamski simboli: ne le zato, ker živimo v večkulturnem svetu, v katerem imajo simboli različnih kulturnih in religijskih pripadnosti legitimno pravico enakovrednega sobivanja, temveč tudi zato, da bi se večkrat spomnili na dejstvo, da je islam pomemben del zahodne kulture že skoraj 1300 let. Da v njem nismo zmeraj videli le barbarske grožnje, temveč je služil tudi kot večplasten ideal in navdih, še zmeraj priča sicer res že skoraj pozabljen starodavni rek: ex oriente lux, z vzhoda prihaja luč. V naših pogosto mračnih časih ne bi bilo nobene škode, če bi se večkrat spomnili na to.«