Krvavi posnetek, ki je pretresel Slovenijo, še kroži po facebooku

NOVO MESTO – »Oseba XXX ima še vedno na tej strani videoposnetek od včeraj. Če kliknete na povezavo, 1 minuta brutalnega pretepa ... Lepo bi bilo, da se javi, da ga odstrani pooblaščeni.« To nam je javila zaskrbljena bralka, ki je zgrožena, da je video na facebooku še vedno dostopen. Sledili smo njenim navodilom in prišli do njega. Še vedno je dostopen. Med komentarji pa je zaslediti, da facebook ni edino spletno omrežje, na katerem je še vedno krvavi video. Menda ga je mogoče najti na youtubu, liveleaku in drugje.

Ali bo policija ukrepala in kako, še preverjamo.

Oglasila se je tudi Urška, prijateljica pretepenega 26-letnika , ki si je ogledala posnetek, zaradi česar ji je sedaj hudo in njegovim staršem sporoča: »Še enkrat se opravičujem staršem, da sem gledala ta posnetek, in mi je iz dna srca žal. Povem lahko samo to, da Andreja poznam in vem, kakšen človek je, da še muhi ne bi storil nič žalega. Ne vem, kaj se je dogajalo, ampak ko sem videla posnetek, sem se zjokala. Meni je strašno hudo, saj je bil zelo dober človek in prijatelj. Ni si zaslužil tega. Nasilje in fizični obračuni niso rešitev za spore, ki jih imamo. Ni bilo povsem jasno, da naj bi Andrej tistemu fantu j.... mater, to je bila gola laž, verjemite mi.«