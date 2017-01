Kje se v vremenskem kaosu skrivajo policisti? Očitno za cestarji

MISLINJA – V petek je Slovenijo prekrila snežna odeja, na slovenskih cestah pa so žal ponovno zavladale izredne razmere oziroma pravi kaos. Potniki z avtomobili so od Mislinje do Raven namesto 25 minut, kolikor se ponavadi vozijo, za pot potrebovali kar štirinajstkrat več časa, potovali so namreč kar šest ur. Ob tem so poročali o nepreglednem številu zdrsov s ceste, tovorna vozila naj bi se na pot odpravila kar z letnimi pnevmatikami, na spregled pa po poročanju bralke Mateje ni bilo nobenega policista , ki bi poskrbel, da bi neprimerno opremljena vozila, ki so povzročala zastoj, umaknili iz prometa.

A policija je očitno s seboj in svojo učinkovitostjo več kot zadovoljna, tiskovna predstavnica Vesna Drole je svoj pogled na situacijo opisala takole in se prelevila v vlogo pojasnjevalca dejanj cestarjev: »Zastoj na avtocesti pri Vrhnika je prvotno posledica, da je bila že pred začetkom sneženja zaprta zaradi intervencije ob gašenju in nato odstranjevanju tovornega vozila, ki se je med vožnjo vžgalo. V tem času so se za zaporo na nabrala vozila, med njimi tudi tovorna vozila. Ker je v času reševanja pričelo močneje snežiti, se je na avtocesti nabral sneg, zaradi česar nekatera vozila niso mogla speljati na klancu, vozila Darsa pa niso mogla pravočasno začeti plužiti. Po odstranitvi pogašenega tovornega avtomobila so delavci Darsa očistili cesto iz nasprotne smeri, iz smeri Logatca in pričeli izvleko posameznih tovornih vozil, ki niso mogla sama kreniti. Policisti so ves čas sodelovali z delavci Darsa in cestninskimi nadzorniki pri izločanju tovornih vozil kot tudi odstranjevanju vozil, ki niso mogla kreniti, in nato pri pospeševanju prometa, ko je bila avtocesta odprta in je promet stekel.« Kaj konkretno so počeli policisti, Droletova ni povedala. Ostali smo tudi brez pojasnil, kaj se dogajalo na Koroškem.

Velja dodati, da so v petek policisti na območju zastoja na avtocesti pri Vrhniki ugotovili pet kršitev zaradi neuporabe zimske opreme. »40 evrov je predpisana globa za voznika, ki pozimi ali v zimskih razmerah na motornem vozilu ne uporablja zimske opreme. Če voznik zaradi neuporabe zimske opreme ovira ali onemogoči promet drugim vozilom, se kaznuje z globo 500 evro in se mu izreče 5 kazenskih točk,« pravijo policisti.