FOTO: Zmago Jelinčič razočaral bralko: To je bimetalec

LJUBLJANA – Včasih imamo v žepih stvari, za katere sploh ne vemo, koliko so vredne. Tudi bralka Simona meni, da je prejela prav posebni kovanec, za katerega pa se sprašuje, kolikšne vrednosti sploh je.

»Prodajali smo sveče in aranžmaje in dobili kovanec, ki je videti kot dvoevrski, ampak nima nikjer napisane vsote dva evra. Ima pa na obeh straneh neko podobo in zapise v tujem jeziku. Zanima me, koliko je kovanec vreden, saj na njem ni niti letnice, kar se mi zdi zelo nenavadno,« nam je sporočila.

Po odgovore smo odšli k znanemu numizmatiku Zmagu Jelinčiču Plemenitemu. »Čisto na kratko: gre za tajski kovanec za 10 bahtov. Izkovan je v Kraljevi kovnici Tajske, Pathum Thani. Kovanec je bimetalec, medenina in zlitina baker-nikelj,« nam je povedal.

Če gremo torej preračunavati, bralka s tem kovancem ne bo kaj prida zaslužila, saj je deset bahtov le 0,26 evra. Nasprotno: s tem, ko so ji pod nos pomolili kovanec, ki je videti kot dvoevrski, so jo naplahtali. Morda pa utegne najti kakšnega strastnega zbiratelja, ki bi bil za kovanec pripravljen kaj ponuditi ...

