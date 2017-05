FOTO: Zagorelo na Gorenjskem: valil se je gosti dim

JESENICE – Pred dnevi so zagorele bale odpadnega materiala na deponiji Mala Mežakla na Jesenicah v skupni velikosti okoli 800 kubičnih metrov

Požar so pogasili gasilci GARS Jesenice, PGD Jesenice in Hrušica ob pomoči strojev na deponiji, ki so odstranjevali material, je poročala uprava za zaščito in reševaje.

Bralec Samir nam je poslal fotografije dima, ki se je valil čez mesto.