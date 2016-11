FOTO in VIDEO: Ne sneg, padala so ledena zrnca!

LJUBLJANA – Če smo po nekaj mokrih dneh in spusti temperatur pričakovali sneženje, je Ljubljančane zvečer presenetilo nekaj med točo in sodro.

Na videz običajna ploha je s seboj namreč prinesla neobičajno hrumenje in kaj kmalu se je izkazalo, da zadeva ni tako nedolžna in da tla prekriva ledena odeja. Po par minutah je bilo sicer vsega konec, a fotografije so ostale. Iz centra prestolnice nam jih je poslal bralec Dino, ki je vremensko dogajanje tudi posnel, še nekaj drugih fotografij pa je nastalo nekaj sto metrov stran.

Zrnca sodre se ob stiku s podlago niso zdrobila, ampak se le počasi talila, glede na nastanek sodre pa ločimo zamrznjene dežne kapljice, ponovno zamrznjene staljene snežinke in snežne kristale, ki so prevlečeni s tanko ledeno skorjo, lahko beremo na spletu.

Oglejte si posnetek, ki je nastal na Prešernovem trgu:

Vremenoslovci medtem še naprej napovedujejo krajevne padavine in nizko mejo sneženja: predvidoma bo nekje na 500 metrov nadmorske višine, zjutraj lahko tudi nižje, tako da se lahko pripravite na zimske razmere .

