FOTO in VIDEO: Kaj so spet spustili v reko? Namesto vode, črni madeži

TREBNJE – Iz Trebanjske komunale so v petek dopoldne poklicali na številko policije 113 in sporočili, da so v čistilni napravi in reki Temenici opazili temne madeže oziroma črno obarvano vodo. O dogodku so bili obveščeni gasilci, inšpektorat za okolje in prostor, ribiški čuvaj ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano so sporočili s PU Novo mesto.



Preverjanje možnih virov onesnaženja in ukrepov še poteka, vzetih je bilo več vzorcev vode na različnih lokacijah, ribiči spremljajo stanje ribjega življa, policisti pa zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. V petek sicer ni bilo zaznati, da bi snov brez vonja, ki se je mešala z vodo, povzročila pogin rib.



Bralec Tomaž pa nam je poslal kar nekaj fotografij, kako je dejansko izgledala reka Temenica. In pri tem pripisal: »Obveščeni so bili policisti, prišli na ogled, a pravijo da glavnih odgovornih ni.»