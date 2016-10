FOTO: Ugriznila v banano, potem pa šok: kot bi bila krvava

»Žena je ugriznila in začutila nekaj trdega. Potem je pogledala in videla.« Foto: Bralec David

LJUBLJANA – Bralec je pri enem večjih slovenskih trgovcev kupil banane. Nič nenavadnega, saj jih povsod prodajajo. A ko je žena banano olupila in vanjo ugriznila, je imela kaj videti. »Notri so rdeče, kot da so krvave,« je potarnal in dodal, da naredijo akcijo, dobiš pa take banane.

Ni prvič, da so se v Sloveniji pojavile banane, ki so v sredini rdeče. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je že maja letos poročala o takih primerih in ponudila dve razlagi:

1. Videz je posledica prezorenega blaga in začetka deterioracije, ko je v plodu tudi visoka vsebnost sladkorja. Najverjetneje banane nekje v verigi niso bile ustrezno hranjene.

2. Videz je posledica okužbe banane z bakterijo Pseudomonas spp, kar je poznano kot »red finger, Mokilo ali finger tip rot« oziroma »Pseudomonas wilt«. Načelno okužena banana oziroma okužen šop nista popolnoma razvita, samozorenje se začne že med transportom, zato je okužba prepoznavna pred začetkom prodaje. V primeru, ko je bolezen v začetnem stanju razvoja, zelena banana razen rahle nerazvitosti ne kaže znakov bolezni in je vizualno popolnoma normalna. Bolezen se opazi samo, ko se jo prereže. Načelno taka zelena banana normalno dozori brez znakov bolezni, bolezen se opazi šele, ko se zrelo banano razreže.

Sicer pa pozor: v nobenem primeru živilo ni škodljivo za zdravje potrošnika. »Ker pa zaradi samega videza vzbuja odpor pri potrošniku in tudi ne izpolnjuje minimalnih kriterijev kakovosti po uredbi (ES)št.543/2013, kot taka ni primerna za prodajo,« piše uprava za varno hrano, ki potrošnikom svetuje, naj banane z rdečo oziroma črno sredico ne glede na to, da ne predstavljajo tveganja za zdravje, ne zaužijejo, ampak vrnejo na mesto nakupa.